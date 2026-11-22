Фото: Instagram*/efremenkovvvva

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер долгое время не могла порвать отношения с футболистом.

Блогер Юлия Ефременкова рассказала, что на протяжении долгого времени не могла закончить отношения с футболистом и актером Мондезиром Свет-Амуром. Девушка поделилась ужасающими деталями совместной жизни в интервью телеведущей Ксении Бородиной.

Ефременкова вспомнила случай, который произошел на парковке после новогоднего ужина. В тот момент Свет-Амур порывался сесть за руль, хотя до этого он выпил в ресторане. Между возлюбленными вспыхнула ссора, свидетельницей которой стала мать девушки.

«Начинается как в фильме ужасов. Я ему разбиваю голову телефоном, он на меня набрасывается. Мама говорила, что думала, что он мне губы откусит. Он меня повалил, сел на меня сверху и просто вгрызался мне в губы», - рассказала блогер.

Девушка отметила, что длительное время она не решалась прекратить отношения с Мондезиром, хотя осознавала их бесперспективность. Она объяснила, что существуют созависимые отношения: по ее словам, она понимала, что эти отношения ни к чему не приведут, но у нее не хватало воли их разорвать. Она добавила, что бывают случаи, когда женщину бьют, ей изменяют, но она не находит в себе сил уйти от партнера.

Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур познакомились в 2019 году на одном из телепроектов, посвященных поиску любви.Частые ссоры пары привлекали внимание публики. Отношения развивались стремительно — вскоре Мондезир вручил Юлии кольцо, и пара готовилась к свадьбе летом 2020-го, но разошлась из-за агрессии со стороны мужчины. В 2021-м они помирились, но конфликты не прекращались. В мае 2022-го стало известно о беременности Юлии: у пары родились близнецы Кристиан и Даниэль. Однако дети не стали причиной продолжить отношения: осенью 2023-го Ефременкова и Свет-Амур окончательно расстались.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ