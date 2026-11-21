Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Не все окружающие разделили радость знаменитости: по словам модели, недовольные нашлись даже среди ее знакомых.

Модель Анастасия Решетова заявила, что не позволяет хейтерам испортить радость от замужества. Об этом она написала в социальных сетях.

«Я давно приняла для себя одно решение — не позволять чужому негативу влиять на мое внутреннее состояние. Ведь все это не про нас. Это про них», — поделилась знаменитость.

Решетова рассказала, что за годы публичной жизни не раз сталкивалась с завистью, слухами и интернет-травлей. По словам модели, даже новость о свадьбе вызвала негативную реакцию у некоторых пользователей. Более того, недоброжелатели нашлись и среди ее реального окружения.

При этом знаменитость поблагодарила всех, кто искренне пожелал ее семье счастья.

Сейчас у модели начинается новый семейный этап. Решетова ждет второго ребенка и ранее сама поделилась этой новостью с подписчиками. Однако раскрывать срок беременности и пол малыша пока не стала.

Мужем беременной Решетовой стал 30-летний бизнесмен Валерий Цвек. Пара расписалась во Дворце бракосочетания № 1 в подмосковной Барвихе.

На церемонии модель появилась в белом драпированном платье в пол. Среди гостей также был ее семилетний сын Ратмир от рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов. — Прим. ред.).

Изначально свадьбу планировали провести еще в сентябре, однако из-за плохого самочувствия Решетовой, которую мучил токсикоз, регистрацию пришлось перенести.

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