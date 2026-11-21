Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Подростка обнаружили живым и срочно госпитализировали, но травмы оказались несовместимы с жизнью — спасти его не удалось.

Стали известны обстоятельства смерти участника шоу «Суперниндзя. Дети» и чемпиона по воркауту 16-летнего Тимофея Никитина. Детали трагедии рассказал знакомый погибшего порталу 72.ru.

Подросток умер в Тюмени. Тимофей приехал из Челябинска к другу. Юноша увлекался руфингом (неформальное молодежное движение, смысл которого — забираться на крыши многоэтажных зданий и прочие малодоступные городские конструкции: телебашни, мосты, трубы, подъемные краны, заброшенные постройки - Прим.ред.), и молодые люди задумали подняться на несколько высоток. В ходе одного из таких выходов Тимофей сорвался в техническую шахту здания.

«Молодой человек провалился вниз и полетел с 22-го этажа. Пока летел, цеплялся за штыри, чтобы немного тормозить скорость», - утверждает знакомый Тимофея.

Друг сразу вызвал скорую. Чтобы проникнуть в шахту, спасателям пришлось вскрыть потолок первого этажа. Подростка обнаружили живым и срочно госпитализировали, но травмы оказались несовместимы с жизнью — спасти его не удалось.

«Его достаточно быстро отвезли в больницу. После чего сразу сделали все необходимое. Прооперировали в реанимации. Открытых каких-то травм у него не было, все травмы были внутри — перелом таза, перелом бедра, плеча, ключицы, ребер, ушиб легкого, ушиб мозга. Все суммарно вообще не оставляло шансов, но он держался до последнего», - добавил знакомый погибшего.

Врачи безуспешно пытались спасти подростка на протяжении шести дней.

«Самое страшное было в голове и конкретно это ушиб мозга, пошел отек. Так или иначе он боролся до последнего», - отметил знакомый Тимофея.

Подросток был в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Шестнадцатилетие он отпраздновал в больнице.

Тимофей был популярен в спортивной среде Челябинской области: он неоднократно выигрывал чемпионаты региона по воркауту и одерживал победы на большом турнире BARZ. За его талант его называли «Комаром». Широкую известность ему доставило участие в телевизионном проекте «Суперниндзя. Дети».

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