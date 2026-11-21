Машина сбила девятилетнюю девочку на переходе в Костроме
Фото: max.ru/Прокуратура Костромской области//id4401011783_gos
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Ребенку оказали медицинскую помощь.
На пешеходном переходе в Костроме машина сбила девятилетнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла около 12:45 на Катушечной улице. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля Belgee не пропустил ребенка, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
«В результате дорожного происшествия ребенок получил травму, ему оказана медицинская помощь», — говорится в сообщении пресс-службы.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют обстоятельства аварии.
Ситуацию взяла на контроль городская прокуратура.
Ранее в Георгиевске Ставропольского края водитель автомобиля Chery сбил двух подростков, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Пострадавшими оказались 15-летний мальчик и 14-летняя девочка. Они получили травмы и были доставлены в больницу. Позднее девочка скончалась в реанимации. После аварии у мужчины взяли биологический материал, чтобы проверить, не находился ли он в состоянии опьянения.
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