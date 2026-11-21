Фото: 5-tv.ru

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В обнародованном Пентагоном документе по итогам проверки собраны свидетельства жителей Юты.

Белый дом под руководством президента США Дональда Трампа занялся вопросом поиска снежного человека. В обнародованном Пентагоном докладе по итогам проверки собраны свидетельства жителей Юты. Они рассказывали о встречах со странными существами. Об этом рассекреченном документе сообщает издание The Telegraph.

В рамках расследования компания Bigelow Aerospace Advanced Space Studies отправила в окрестности Форт-Дюшена команду из четырех экспертов. Они провели опрос свыше 25 жителей тех мест и установили камеры.

Свидетели сообщали о светящихся сферах, созданий на двух ногах, напоминающих собак, странных криках и «доисторических» птицах. Один местный житель охарактеризовал животное, передвигающееся якобы как профессиональный легкоатлет.

В документе также упомянута шерсть, однако экспертиза установила, что она принадлежит собаке и еноту. Несмотря на это, очевидцы настаивают, что это доказательство присутствия в окрестных лесах оборотня.

Лесная служба США отдельно обнародовала архивные документы, посвященные снежному человеку — Бигфуту. Анализировали, в том числе, его следы, обнаруженные в национальном лесу Уматилла, однако эксперт признал их умелой фальсификацией.

Антрополог Дэвид Дэглин в беседе с The Telegraph призвал не так категорично отрицать достоверность находки. По его мнению, за минувшие десятилетия накопилось немало свидетельств в пользу существования снежного человека. Он добавил, что Белый дом мог распорядиться рассекретить часть материалов, чтобы немного успокоить суеверных американцев.

Ранее американец Чарльз Стюарт утверждал, что нашел снежного человека в горах Адирондак в штате Нью-Йорк. Он обнародовал снимки покрытых шерстью останков и якобы отчет университетской лаборатории.

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