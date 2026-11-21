Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Чем теперь займется Татьяна?

В пресс-службе RWB 5-tv.ru сообщили, что смена генерального директора Wildberries не повлияет на операционную деятельность компании. По словам представителей группы, компания ООО «Вайлдберриз» с 2024 года входит в группу RWB, а вся операционная деятельность перешла в RWB — основную компанию группы.

В RWB пояснили: формировалась экосистема, приобретались новые компании, а «Вайлдберриз» осталась владельцем некоторых активов группы. В связи с этим смена генерального директора — это действие, не влияющее на операционную деятельность компании.

Татьяна Ким продолжает заниматься стратегическим развитием группы RWB.

Что известно о кадровых изменениях

Татьяна Ким больше не руководит ООО «Вайлдберриз» и вышла из числа его учредителей. Ее место занял Алексей Куликов. Об этом 20 ноября сообщил 5-tv.ru со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

Кадровые изменения произошли на фоне ограничений Евросоюза. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, Татьяна Ким подпала под санкции ЕС. В самой компании поспешили успокоить покупателей и партнеров: ограничения не повлияют на работу маркетплейса, Wildberries и остальные сервисы группы продолжат работать в привычном режиме.

Кто такая Татьяна Ким

Татьяна Ким родилась 16 октября 1975 года в Грозном. До 2024 года она носила фамилию Бакальчук. Вместе с партнерами предпринимательница создала Wildberries и превратила интернет-магазин в крупную торговую площадку.

В 2024 году Wildberries объединился с Russ. Так появилась группа RWB, которую возглавила Ким. В июне 2026 года предпринимательница получила еще одну должность — стала руководителем Комитета по цифровым платформам при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В конце августа Forbes оценил ее состояние в пять миллиардов долларов. Ким в пятый раз заняла первое место в рейтинге 20 самых богатых женщин России.

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