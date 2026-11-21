Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Спортивный комплекс пришлось закрыть, а нескольким пострадавшим — отправиться в больницу.

Ошибка сотрудника бассейна «Дельфин» в Хабаровске привела к утечке хлора и отравлению посетителей. Об этом сообщили 5-tv.ru в Следственном комитете.

По предварительным данным, работник перепутал рычаги и вместо кислоты добавил хлор. В результате едкий газ распространился по помещению спортивного комплекса, где в тот момент находились посетители, в том числе дети.

Всего в бассейне находились около 30 человек. После происшествия за медицинской помощью обратились 15 посетителей, десять из них госпитализировали. В Минздраве уточнили, что трое детей находятся в состоянии средней тяжести.

После распространения едкого запаха учреждение прекратило работу на неопределенный срок. В администрации Хабаровска сообщили, что сейчас в спортивном комплексе проводят технические работы. Ситуация остается на контроле регионального управления МЧС и городской администрации. О возобновлении работы учреждения сообщат дополнительно.

Следственное управление СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудило уголовное дело по факту госпитализации посетителей бассейна.

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