Участник Суперниндзя. Дети Никитин умер после падения в шахту дома в Тюмени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Подросток сорвался с высоты более 60 метров.

Участник шоу «Суперниндзя. Дети» и чемпион по воркауту 16-летний Тимофей Никитин скончался в больнице после падения в техническую шахту высотного здания в Тюмени. Об этом сообщает KP.RU.

Подросток приехал из Челябинска в гости к другу. Во время прогулки они решили забраться на крышу высотного дома. Тимофей увлекался руфингом, но не удержался и сорвался в шахту с высоты более 60 метров. Чтобы извлечь пострадавшего, спасателям пришлось разбирать конструкции в холле первого этажа.

Тимофея госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него множественные переломы и отек головного мозга. Подросток находился в коме и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Находясь в больнице, он встретил свое 16-летие. Медики шесть дней боролись за жизнь подростка, однако спасти его не удалось.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело. Прокуратура проводит проверку и выясняет, каким образом подростки смогли проникнуть в технические помещения здания.

Тимофей был хорошо известен в спортивном сообществе Челябинской области. Он неоднократно становился чемпионом региона по воркауту, а также одерживал победы на крупном турнире BARZ, в котором соревнуются сильнейшие спортсмены из России и Казахстана. За ловкость, легкость движений и сложные трюки на турниках подросток получил прозвище «Комар».

Широкую известность Тимофею принесло участие в телевизионном проекте «Суперниндзя. Дети». Впервые он прошел отбор в 2024 году, а в следующем сезоне вновь вышел на полосу препятствий. Подросток мечтал победить в шоу и на выигранные деньги открыть собственный спортивный зал.

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