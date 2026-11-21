Налегке поневоле: пассажиры рейса Казань — Новокузнецк прилетели без багажа
Часть багажа пассажиров рейса Казань — Новокузнецк оставили в аэропорту
Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин
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Владельцам обещают доставить все вещи в течение суток.
Часть багажа пассажиров рейса Nordwind Airlines из Казани в Новокузнецк не отправили вместе с самолетом. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
«В связи с превышением предельной коммерческой загрузки воздушного судна часть багажа пассажиров не была отправлена рейсом N4-753 из Казани в Новокузнецк», — рассказали в компании.
Сейчас Nordwind вместе с аэропортом Казани решает вопрос о доставке оставшихся вещей. Их планируют отправить в Новокузнецк другим рейсом авиакомпании.
Ожидается, что багаж доставят в течение суток. Пассажиров уже предупредили о сроках.
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