Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Травму брюшной мышцы легко перепутать с заболеванием с похожими симптомами.

Заметив небольшую шишку в паху или около пупка, можно принять ее за симптом растяжения мышцы. Пациент подумает «ничего страшного» и отложит поход к врачу. Однако на самом деле иногда так проявляется грыжа — падение плотности мышечного покрова в том или ином месте. О том, какие есть пять признаков этой травмы, 5-tv.ru рассказал герниолог Дмитрий Тищенко.

Первый признак — место и характер появления симптома. Пациент может сам заметить подозрительные изменения, но поставить себе точный диагноз невозможно — тут нужна консультация хирурга. Чаще всего характерное уплотнение замечают в паху или около пупка, но иногда оно может появиться и в области сердца.

При этом шишка может быть совсем небольшой и совсем не болеть, а также проявляться в определенные часы — например, утром ничего не видно, а после прогулки или рабочего дня шишка снова вылезла.

Любое новое уплотнение на теле лучше сразу же показать врачу, настаивает Тищенко. Шишки сопровождают разные виды травм и заболеваний, только профессионал может их отличить.

«Не каждая шишка, конечно, является грыжей. Это может быть и увеличенный лимфоузел», — отметил эксперт.

Второй признак — это то, как именно ощущается выпячивание. Когда оно усиливается при кашле или при напряжении, когда пациент поднимает что-то тяжелое, это тревожный признак. Давление внутри живота повышается и через слабое место в тканях могут вылезать внутренние органы. Именно поэтому хирург во время осмотра иногда просит пациента покашлять.

Третий важный вопрос — становится ли выпячивание меньше в положении лежа? Если да — то это подозрение на грыжу.

«Вы легли, расслабились. Шишка уменьшается или исчезает полностью? Это, конечно же, будет характерно для грыжи. Ее содержимое может возвращаться в брюшную полость», — отметил герниолог.

Разумеется, запихнуть органы обратно в себя и забыть о грыже не выйдет.

«Не пытайтесь надавить на нее силой. Это уже повод, конечно же, обратиться за срочной помощью», — предупредил врач.

Четвертый признак — тянущие боли или тяжесть после нагрузки. Боль при грыже часто неострая, похожая на ощущение давления, дискомфорта после долгой ходьбы или подъема тяжелых сумок.

«Человек объясняет это усталостью или тренировкой. Например, отдохнул, стало легче, вернулся к нагрузке снова, опять тянет», — объяснил Тищенко.

Пятый же признак касается только мужчин и грыжи в районе мошонки. Если увеличилась одна ее сторона, а другая — нет, нужно насторожиться. Некоторые грыжи спускаются в мошонку — возникает асимметрия, чувство тяжести. Это уже достаточный повод для осмотра у врача, даже если выраженной боли нет. При этом похожие изменения бывают, например, при водянке яичка, известной, как гидроцеле.

Откуда вообще появляется грыжа? Есть стереотип, что только от подъема тяжестей, но на деле не все так просто — обычно в брюшной стенке есть некое слабое место. Нагрузка на него будет со временем сказываться на прочности мышечного покрова — кроме того, к грыже может привести операция на брюшных тканях, особенно если после нее у пациента был длительный кашель, или он занимался тяжелой физической работой.

Ранее исследователи из Университетского колледжа Лондона проанализировали особенности развития похожего заболевания — позвоночной грыжи. Они выяснили, что некоторые участки межпозвонковых дисков могут быть более подвержены повреждениям из-за особенностей строения коллагеновых волокон.

Эксперты изучили, как меняется структура межпозвонкового диска под давлением. Для этого они применили метод TomoSAXS, позволяющий получить трехмерное изображение ткани и проследить за деформацией коллагеновых фибрилл — тонких прочных нитей, из которых состоит диск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.