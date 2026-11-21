Следовавшее в Калининград судно атаковали два БПЛА
новость
Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
На данный момент проводится эвакуация экипажа.
Грузовое судно, направлявшееся в Калининград, подверглось атаке в нейтральных водах Финского залива. Об этом 21 ноября сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере «МАКС».
По его словам, нападение произошло в трех морских милях от российской границы. Для атаки использовали два беспилотных летательных аппарата.
В настоящее время проводится эвакуация экипажа. Последствия происшествия и его обстоятельства устанавливаются.
Нападение на грузовое судно, направлявшееся в Калининград, не создало угроз для снабжения региона. Об этом 21 ноября сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.
По его словам, специалисты изучают обстановку и устанавливают последствия атаки. Глава региона находится на оперативной связи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и представителями Росморречфлота.
«Угрозы для снабжения региона нет», — подчеркнул Беспрозванных, добавив, что лично контролирует ситуацию.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС