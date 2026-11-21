Фото: © РИА Новости/Алексей Даничев

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На данный момент проводится эвакуация экипажа.

Грузовое судно, направлявшееся в Калининград, подверглось атаке в нейтральных водах Финского залива. Об этом 21 ноября сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в мессенджере «МАКС».

По его словам, нападение произошло в трех морских милях от российской границы. Для атаки использовали два беспилотных летательных аппарата.

В настоящее время проводится эвакуация экипажа. Последствия происшествия и его обстоятельства устанавливаются.

Нападение на грузовое судно, направлявшееся в Калининград, не создало угроз для снабжения региона. Об этом 21 ноября сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в своем Telegram-канале.

По его словам, специалисты изучают обстановку и устанавливают последствия атаки. Глава региона находится на оперативной связи с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и представителями Росморречфлота.

«Угрозы для снабжения региона нет», — подчеркнул Беспрозванных, добавив, что лично контролирует ситуацию.

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