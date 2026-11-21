Фото: ИЗВЕСТИЯ/Роман Пименов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Во главе компании теперь стоит Алексей Куликов.

Татьяна Ким больше не руководит ООО «Вайлдберриз» и вышла из числа его учредителей. Ее место занял Алексей Куликов. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на выписку из Единого государственного реестра юридических лиц от 20 ноября.

Кадровые изменения произошли на фоне ограничений Евросоюза. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Франции, Татьяна Ким подпала под санкции ЕС.

В самой компании поспешили успокоить покупателей и партнеров. В пресс-службе RWB заявили, что ограничения не повлияют на работу маркетплейса. Wildberries и остальные сервисы группы продолжат работать в привычном режиме.

Татьяна Ким родилась 16 октября 1975 года в Грозном. До 2024 года она носила фамилию Бакальчук. Вместе с партнерами предпринимательница создала Wildberries и превратила интернет-магазин в крупную торговую площадку.

В 2024 году Wildberries объединился с Russ. Так появилась группа RWB, которую возглавила Ким.

В июне 2026 года предпринимательница получила еще одну должность — стала руководителем Комитета по цифровым платформам при Российском союзе промышленников и предпринимателей.

В конце августа Forbes оценил ее состояние в пять миллиардов долларов. Ким в пятый раз заняла первое место в рейтинге 20 самых богатых женщин России.