Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Ирина Маирко требовала от бывшего супруга 400 тысяч в месяц.

Московский суд отказал бывшей жене актера Виталия Гогунского Ирине Маирко в увеличении алиментов на общую дочь Милану. Об этом стало известно 5-tv.ru.

В документе решения сказано, что судья согласился с доводами звезды «Универа» об ухудшении его финансового положения. В связи с чем отказал Ирине Маирко в увеличении алиментов.

В ходе предыдущего заседания выяснилось, что Виталий Гогунский ежемесячно платит Ирине Маирко 50 тысяч рублей на содержание их общей дочери 16-летней Миланы, которая является популярным блогером и певицей. В суде бывшая супруга знаменитости пыталась добиться увеличения алиментов.

Женщина, в том числе, настаивала, что Гогунский скрывает свои истинные доходы. Ирина не сомневалась: Виталий получает внушительные гонорары, поскольку вновь стал появляться на экранах. В качестве своих доводов она привела интервью Гогунского, где он рассказывал о своем хорошем финансовом положении. Ирина просила суд увеличить выплаты до 400 тысяч рублей.

Представитель Гогунского заявлял, что его клиент за последние годы стал зарабатывать гораздо меньше, отмечая, что в интервью артист врал ради пиара.

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