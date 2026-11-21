Фото: 5-tv.ru

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Инфекция устойчива к мощным антибиотикам. В тяжелых случаях она может привести к заражению крови.

В Европе растет угроза распространения опасной бактерии Klebsiella pneumoniae, которую сложно победить даже сильными антибиотиками. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает риск дальнейшего увеличения числа заражений реальным. Об этом представители организации сообщили ТАСС.

Речь идет о так называемой супербактерии, которая не реагирует на карбапенемы и некоторые другие антибиотики.

«Риск дальнейшего распространения реален. Рост числа случаев согласуется с распространением устойчивых штаммов в медицинских учреждениях, а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает вероятность их дальнейшего распространения в странах ЕС и Европейской экономической зоны как высокую, особенно в отношении штаммов, несущих генетические маркеры повышенной вирулентности», — рассказали в организации.

Масштаб проблемы показывают данные европейских специалистов. Ранее Politico со ссылкой на представителей ECDC сообщило, что с 2019 по 2025 год число случаев заражения крови, вызванных Klebsiella pneumoniae, устойчивой к карбапенемам, увеличилось на 72%.

По данным издания, летальность при таких заболеваниях обычно составляет от 40% до 70%.

При этом в странах Евросоюза опасные штаммы пока редко обнаруживают среди сельскохозяйственных животных, которых выращивают для производства продуктов питания.

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