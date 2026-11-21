Маколей Калкин сам придумал продолжение «Один дома» с повзрослевшим Кевином

Фото: www.globallookpress.com/Dave Starbuck

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Теперь повзрослевший герой станет отцом. И, похоже, ему придется испытать на себе то, что когда-то пережили незадачливые грабители.

Идею сиквела «Один дома» предложил сам Маколей Калкин, исполнитель роли Кевина Маккаллистера. Еще летом актер лично представил свою концепцию руководству Disney. Об этом сообщили в Deadline.

За сценарий и продюсирование взялись Сет Роген и Эван Голдберг из компании Point Grey. Пока проект находится на ранней стадии разработки. Подробности съемок и дата премьеры неизвестны.

Сюжет обещает перевернуть знакомую зрителям историю. Кевин давно вырос, обзавелся семьей и сам стал отцом. Но рождественские приключения для него не закончились.

По задумке Калкина, однажды герой окажется за пределами собственного дома. А вот попасть обратно будет непросто, так как его сын подготовит ловушки и не захочет впускать папу внутрь.

Первый фильм «Один дома» вышел в 1990 году. Девятилетний Кевин поссорился с семьей и пожелал, чтобы родственники исчезли. Желание неожиданно сбылось. Взрослые в спешке перед рождественской поездкой забыли мальчика дома.

Поначалу ребенок наслаждался свободой. Но вскоре выяснилось, что дом собираются ограбить. Кевину пришлось самостоятельно защищать жилище и придумывать хитрые ловушки для незваных гостей. Грабителей сыграли Джо Пеши и Дэниел Стерн. Режиссером картины стал Крис Коламбус, а сценарий написал Джон Хьюз.

В 1992 году вышло продолжение — «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке».

Всего франшиза насчитывает шесть фильмов.

Последний фильм серии зрители увидели в 2021 году на Disney+.

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