Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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За победу боролись более 500 учащихся из 40 регионов России.

Сразу 29 студентов из 18 колледжей Москвы стали победителями седьмого всероссийского конкурса «Большая перемена». Финал одного из крупнейших проектов «Движения первых» прошел в Нижнем Новгороде с 16 по 21 ноября. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в МАКС.

За победу боролись более 500 студентов из 40 регионов России. Участники представили собственные проекты по 12 направлениям, в том числе в области спорта, психологии, медиа и туризма.

Первое место в направлении «Служи Отечеству!» заняла студентка московского колледжа полиции Диана Магдебура. Еще со школьных лет девушка интересовалась защитой прав людей и борьбой за справедливость. Это повлияло на выбор будущей профессии, а затем и конкурсного направления.

Среди финалистов оказались и девять студентов технологического колледжа № 34. Все они получили дипломы второй и третьей степени. Один из них — четверокурсник Максим Орловский — занял второе место в направлении «Открывай новое!».

Больше всего молодому человеку запомнилось задание полуфинала, в котором нужно было создать плакат со словом «РОССИЯ». При этом каждую букву требовалось дополнить символом, связанным со страной.

В этом году награды «Большой перемены» также получили московские школьники. Среди учеников пятых — седьмых классов оказалось 16 победителей и 17 призеров. Старшеклассники завоевали 154 диплома победителей и еще четыре диплома призеров.

Ранее московскому Дворцу творчества детей и молодежи имени Аркадия Гайдара исполнилось 90 лет. Сегодня в нем занимаются более 35 тысяч школьников и студентов колледжей, которым доступны свыше двух тысяч образовательных программ. Среди самых популярных направлений — театр, вокал, танцы, спорт и техническое творчество.

Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, в учреждении работают более 140 специалистов, в том числе профессиональные актеры, спортсмены и опытные педагоги. Один из них, Тимур Ашуров, стал абсолютным победителем в номинации «Сердце отдаю детям» конкурса «Педагоги года Москвы — 2026.

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