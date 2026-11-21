Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Под угрозой также устройства, подключенные к общественным зарядкам.

Бесплатный Wi-Fi в кафе, аэропорту или торговом центре может стать ловушкой для пользователей смартфонов. В МВД России предупредили, что через общественные сети мошенники могут получить доступ к личным и платежным данным. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

В МВД пояснили, что при подключении к общественному Wi-Fi лучше отказаться от любых действий, связанных с конфиденциальной информацией. Не стоит вводить данные банковских карт, логины и пароли от сайтов и сервисов. Под запретом для собственной безопасности должны быть и передача документов, и использование финансовых приложений.

Как добавили в ведомстве, через общественные зарядные устройства на смартфон тоже может попасть вредоносная программа. Она способна похитить личные файлы, платежные сведения и данные для входа в аккаунты. В некоторых случаях такие программы замедляют работу устройства или вовсе блокируют его.

Есть и другая угроза. Не каждая сеть с названием «Бесплатный Wi-Fi» действительно принадлежит кафе, аэропорту или торговому центру.

Злоумышленники могут создавать поддельные точки доступа, чтобы заманить пользователей. Об этом ранее предупреждали в Управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

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