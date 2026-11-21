Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Их состояние врачи оценивают, как средней тяжести.

Троих детей госпитализировали после утечки хлора в бассейне в Хабаровске. Их состояние врачи оценивают, как средней тяжести. Об этом 5-tv.ru сообщили в региональном Минздраве.

По информации ведомства, за медицинской помощью также обратились семеро взрослых. Один из пациентов находится в тяжелом состоянии.

Ранее стало известно, что в бассейне «Дельфин» на улице Королева в Хабаровские произошла утечка хлора. Газ начал выделяться в подвальном помещении, после чего едкий запах распространился до самого бассейна. В тот момент внутри находились 30 человек.

Всего после происшествия за помощью к медикам обратились 15 человек.

Ранее в Москве трое детей отравились испарениями хлора у открытого бассейна на северо-западе города. После происшествия заведение закрыли и начали проверку.

Похожий случай произошел в Екатеринбурге в июле 2025 года. Тогда в термальном комплексе пострадали более 30 человек. Посетители жаловались на затрудненное дыхание, тошноту, слезотечение и потерю ориентации. За медицинской помощью обратились 19 человек, из которых 14 госпитализировали. Предполагаемой причиной отравления также стал хлор.

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