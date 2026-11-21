Михалков: стремление Запада поставить Россию на колени никуда не исчезло

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Даже в условиях мирного диалога необходимо учитывать позицию Запада.

Переговоры по урегулированию украинского конфликта необходимы, однако России не стоит забывать о намерениях западных стран ослабить ее. Такое мнение выразил режиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков в беседе с ТАСС.

По его словам, стремление Запада навредить России никуда не исчезло, поэтому даже в условиях возможного мирного диалога необходимо учитывать эту позицию.

«Я совершенно уверен: разговаривать нужно. Но в то же время мы должны понимать, что алчное, многовековое желание (Запада. — Прим. ред.) наконец нас опустить, поставить на колени, оно не умерло — оно продолжает существовать», — подчеркнул режиссер.

Михалков также высказал мнение, что для достижения этой цели сегодня ведется активная скрытая работа по реабилитации нацизма как за пределами России, так и внутри страны.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что Россия и Украина приблизились к мирному урегулированию. По его словам, прошедшие в Абу-Даби дипломатические консультации позволили продвинуться в поиске путей завершения конфликта, однако дальнейшее развитие переговорного процесса зависит от целого ряда участников.

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