Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Актер публично восхитился красотой супруги.

Жена российского актера Александра Петрова Виктория Антонова опубликовала откровенные фотографии с отдыха. Она предстала перед подписчиками топлес — кадры появились на ее странице в соцсети.

В серию отпускных фотографий вошли снимки на фоне моря — Антонова позировала в бикини и мокром красном платье, надетом поверх купальника. При этом девушка отказалась от макияжа — фанаты высоко оценили ее естественную красоту.

Публикацию Виктория сопроводила фразой на итальянском языке «La bella vita!», что в переводе означает «Прекрасная жизнь!».

Фото: Instagram*/crimyakutiaru

Особенно эмоционально на фотосессию отреагировал супруг девушки. Петров оставил под публикацией восторженный комментарий, в котором не только восхитился внешностью избранницы, но и сравнил фотографии с кадрами из кино.

«Самая красивая! Потрясающая! Лучшая жена и мама! Как будто кадры из фильма Паоло Соррентино», — написал актер.

Александр Петров и Виктория Антонова поженились в сентябре 2023 года. О переменах в личной жизни артист рассказал уже после официальной регистрации брака. В апреле 2025 года у супругов родился сын Федор. По словам Виктории, они с мужем не планируют показывать ребенка публике, пока он не подрастет и не сможет самостоятельно решить, хочет ли быть в центре внимания.

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