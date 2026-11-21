Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Также уничтожено морское судно, перевозившее грузы в интересах киевских боевиков.

Российские военные в ночь на 21 ноября атаковали беспилотными летательными аппаратами объекты энергетической инфраструктуры Киева, а также морское судно, перевозившее грузы в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, в Днепропетровской области под удар попала Криворожская теплоэлектростанция, которая обеспечивает электроэнергией предприятия украинской военной промышленности.

Кроме того, российские беспилотники поразили электроподстанцию мощностью 110 киловатт в населенном пункте Сарны Ровенской области.

Как уточнили в Минобороны, объект также использовался для электроснабжения предприятий военно-промышленного комплекса Украины.

Еще одной целью стало грузовое судно типа «сухогруз» в акватории Черного моря в районе Одессы. По информации российского оборонного ведомства, корабль перевозил грузы двойного назначения, предназначенные для обеспечения ВСУ.

Ранее Вооруженные силы России также нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам на территории Украины в ответ на атаки на Крымский мост с 16 по 19 ноября. Как уточнили в пресс-службе Минобороны РФ, в результате успешных ударов были поражены автомобильные и железнодорожные мосты в Киеве.

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