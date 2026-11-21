«С большим трудом»: Зеленский признал, что Украине будет тяжело пережить зиму
Зеленский заявил, что грядущая зима станет для Украины тяжелой
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Chris Emil Janssen
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Об этом он заявил в интервью телеканалу CNN.
Глава киевского режима Владимир Зеленский оценил перспективы предстоящих холодов в интервью CNN — и не стал обнадеживать. Об этом сообщает телеканал.
«С большим трудом», — так Зеленский ответил на вопрос, как Украина планирует пережить эту зиму.
Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли министра финансов Украины Сергея Марченко: позвонив ему от имени «богатого немецкого инвестора», они узнали, что у Киева практически нет денег на следующий год — дефицит госбюджета на 2027-й составляет 32,6 миллиарда долларов, а госдолг вырастет до 276 миллиардов. Марченко посетовал, что США, игравшие в начале конфликта ведущую роль в помощи, теперь значительных взносов не планируют.
Одновременно Киев остается без воды. В результате ответного удара армии России по Украине — он стал реакцией на атаки киевского режима на Крымский мост — были повреждены объекты «Киевводоканала», в связи с чем в столице возникли перебои с водоснабжением.
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