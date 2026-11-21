Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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Орловский рысак, которого президент передал столичной полиции в 2019 году, продолжает выходить на дежурства и получает особое питание.

Конь по кличке Золотой Луч, подаренный президентом России Владимиром Путиным московской полиции, продолжает нести службу на улицах столицы. Орловский рысак участвует в патрулировании города в составе первого специального полка полиции. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России.

Жеребца знаменитой русской орловской рысистой породы глава государства подарил первому оперативному полку полиции ГУ МВД по Москве еще в 2019 году. С тех пор Золотой Луч стал частью конного подразделения.

«Золотой Луч — жеребец знаменитой русской породы „орловская рысистая“. Сейчас он живет на территории центральной базы первого специального полка полиции ГУ МВД России по Москве и несет патрульно-постовую службу в столице согласно оперативной обстановке», — пояснили в ведомстве.

Особое внимание сотрудники полиции уделяют рациону четвероногого сослуживца. Жеребца кормят строго по расписанию — трижды в сутки с промежутками по восемь часов.

Ежедневно Золотой Луч съедает девять килограммов сена и семь килограммов овса. Кроме того, ему дают специальную подкормку.

Для поддержания иммунитета в рацион животного обязательно включают витамины и минеральную муку в гранулах. Таким образом, спустя семь лет после подарка президента Золотой Луч продолжает выполнять служебные задачи вместе с московскими полицейскими.

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