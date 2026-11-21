Фото: Reuters/Diego Vara

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стихия унесла жизни трех человек, оставила жителей без света и воды, а единственную городскую больницу — без крыши.

Улицы завалены обломками зданий и поваленными деревьями, тысячи домов остались без крыш, а пострадавших приходится перевозить в соседние города. Мощный шторм практически уничтожил инфраструктуру бразильского города Тупансиратан в штате Риу-Гранди-ду-Сул. Погибли три человека. Об этом сообщает портал G1 со ссылкой на местные власти.

По словам координатора гражданской обороны штата, полковника Лусиано Бойры, гибель трех жителей официально подтверждена.

Разрушения затронули практически весь город. Мэр Густаво Терра рассказал, что из 8,6 тысячи жилых домов около восьми тысяч получили повреждения различной степени тяжести. Одни здания оказались разрушены, другие лишились крыш.

«Вся торговля разрушена, промышленные предприятия, сельская местность, зернохранилища, жилой сектор — все разрушено. Сейчас мы организуем размещение этих людей и уже готовим региональную систему, чтобы при необходимости принять их в соседних муниципалитетах», — заявил градоначальник.

Особенно тяжелая ситуация сложилась в центральной части Тупансиратана. Дороги оказались завалены градом, строительными обломками, упавшими деревьями и опорами линий электропередачи.

В городе возникли перебои с электричеством и водоснабжением, нарушена связь.

Удар стихии пришелся и по единственной местной больнице. Здание лишилось крыши, медицинское оборудование было повреждено. Из-за этого раненых приходится доставлять в лечебные учреждения соседних населенных пунктов.

По данным метеорологов, причиной разрушений стала суперъячейка — мощная грозовая система. Метеостанция Национального института метеорологии зафиксировала порывы ветра скоростью до 114 километров в час.

Для оказания экстренной помощи власти штата выделили два миллиона реалов, что составляет около 340 тысяч долларов. Средства направят на первоочередные нужды пострадавших.

В Тупансиратан прибыли сотрудники гражданской обороны, пожарные, военная полиция и другие экстренные службы. Сейчас они занимаются устранением последствий шторма и организацией временного размещения жителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.