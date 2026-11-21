В 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Самым насыщенным короткими трудовыми неделями станет май, на который придутся сразу две четырехдневки.

В 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней, включая праздники, а работать — 247 дней. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на производственный календарь.

Особенностью предстоящего года станут семь сокращенных рабочих недель. Две из них будут трехдневными, остальные пять — четырехдневными.

Самые короткие рабочие недели ожидаются в феврале и ноябре. В эти месяцы россиянам предстоит трудиться всего по три дня в течение одной из недель.

Еще пять сокращенных недель распределятся между мартом, маем, июнем и декабрем. При этом больше всего четырехдневных рабочих недель будет в мае — сразу две. В остальных трех месяцах предусмотрено по одной.

Таким образом, в течение 2027 года россиян ждут семь недель с дополнительными днями отдыха за счет праздничного календаря.

Ранее сообщалось, что в феврале 2027 года россиян, работающих по пятидневному графику, ожидает шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 15 по 20 февраля, причем суббота станет рабочей из-за переноса выходного на понедельник, 22 февраля.

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