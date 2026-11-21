Фото, видео: 5-tv.ru

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Кассир в супермаркете решила, что иностранец не заметит подвоха.

Солист коллектива Dschinghis Khan (с нем. — «Чингисхан») Штефан Трак рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что кассирша в московском супермаркете, по его впечатлению, пыталась дважды пробить одну и ту же куриную грудку — рассчитывая, что иностранец не заметит. Беседа состоялась на концерте группы.

«Вот я здесь (в России. — Прим. ред.) уже нахожусь 20 дней, я должен для себя готовить кушать. Я иду в супермаркет. Я хотел варить куриный суп, пошел, купил куриную грудку и иду к кассе. Кассир увидела, что я иностранец, и решила „А, это иностранец, он все равно ничего не понимает“. Я хотел заплатить, а она провела на кассе эту курицу два раза», — рассказал музыкант.

По словам Трака, он сразу пресек попытку обмана.

«Я твердо ей сказал по-русски: «Нет, раз!» — на что, со слов артиста, услышал в ответ что-то вроде «Может быть, вы хотите тогда 5% скидки?», — поделился Трак.

Солист подчеркнул, что и в России нужно всегда быть наблюдательным и внимательным.

Dschinghis Khan — западногерманская диско-группа, созданная в 1979 году музыкальным продюсером Ральфом Зигелем. Осенью 2026 года ансамбль Dschinghis Khan, в состав которого вошли Штефан Трак, Лейла Меликова, ее супруг Андрей Иванов и Денис Логинов, стал главной сенсацией 3-го сезона телешоу на федеральном канале.

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