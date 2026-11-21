Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В МВД объяснили, какие требования предъявляются к снимку.

Россиянам, которые постоянно носят очки, необязательно снимать их при фотографировании на водительское удостоверение. Однако линзы должны быть прозрачными, без тонировки. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе МВД России.

В министерстве пояснили, что фотография для водительских прав должна соответствовать установленным требованиям. В частности, лицо автомобилиста необходимо запечатлеть строго анфас, чтобы все его черты были хорошо различимы.

«Для граждан, постоянно носящих очки, допускается фотографирование в очках без тонированных стекол», — подчеркнули в ведомстве.

При этом фотографироваться на водительское удостоверение необходимо без головного убора. Исключение предусмотрено для граждан, чьи религиозные убеждения не позволяют появляться перед посторонними с непокрытой головой. В таком случае головной убор допускается, если он не скрывает овал лица.

В МВД также напомнили, что самостоятельно готовить и приносить фотографию для оформления водительских прав не требуется. Снимок делают непосредственно на месте выдачи документа.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что редактирование фотографии для водительского удостоверения не предусмотрено.

Ранее правительство России одобрило законопроект об увеличении штрафов за управление автомобилем без водительских прав или с просроченным удостоверением. Согласно инициативе МВД, за первое нарушение предлагается взыскивать от 15 до 30 тысяч рублей, а за повторное — от 30 до 50 тысяч рублей.

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