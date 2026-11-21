Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/mpi099/MediaPunch

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Первая леди США выразила надежду, что Россия и Украина смогут договориться о прекращении огня еще до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Первая леди США Мелания Трамп назвала прекращение огня между Россией и Украиной одним из самых желанных подарков на Рождество. По ее мнению, стороны могут достичь новой договоренности еще до 25 декабря. Об этом она рассказала 20 ноября в эфире телеканала Fox News.

Во время интервью супругу американского президента спросили, какой подарок она мечтает получить к празднику. Мелания ответила, что больше всего хотела бы мира во всем мире, особо выделив ситуацию вокруг Украины.

«Но прежде всего я бы хотела больше прекращения огня. Мы смогли бы очень быстро сделать это при желании как Украины, так и России. Мы уже ведем переговоры, так что, возможно, до Рождества у нас будет еще одно перемирие», — сказала первая леди США.

Мелания Трамп подчеркнула, что возможность быстрого достижения договоренностей зависит от готовности обеих сторон.

При этом она обратила внимание на продолжающиеся переговоры и допустила, что их результатом может стать новое прекращение огня еще до католического Рождества, которое отмечается 25 декабря.

Посредничество Мелании Трамп помогло организовать гуманитарную миссию. С 27 октября по 1 ноября в Алешках действовал режим тишины, необходимый для доставки продовольствия и лекарств, а также эвакуации желающих покинуть город. Российские саперы подготовили и разминировали маршруты для гуманитарных колонн.

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