Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По словам президента, его коллеги приносили на работу куличи и крашеные яйца, а впоследствии приняли крещение.

Сотрудники Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР не отказывались от пасхальных традиций даже во время службы. Они приносили на работу куличи и крашеные яйца, а позднее принимали крещение. Об этом 20 ноября рассказал президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель».

Российский лидер вспомнил, что в советские годы церковь занимала особое положение, поскольку представляла идеологию, отличную от официальной государственной.

«Церковь во времена Советского Союза была единственной легальной оппозицией государству, — другая идеология. Так вот, все сотрудники КГБ, которых я знаю <...>, на Пасху носили нам и другим сотрудникам управления куличи, крашеные яйца и так далее», — рассказал Путин.

Президент также отметил, что все известные ему сотрудники КГБ со временем приняли крещение. При этом, по его мнению, в тот период было непросто понять, кто оказывал большее влияние — государственная власть на церковь или церковь на государство.

Говоря о сегодняшних отношениях религиозных институтов и власти, Путин подчеркнул, что в России действует принцип их разделения.

«Сейчас — и патриарх тоже об этом говорит — у нас истинное разделение, государство не лезет в церковную жизнь», — заявил глава государства.

Он объяснил, что тесная связь религиозных организаций с государственным аппаратом в прошлом имела серьезные последствия. Когда общественное недовольство обращалось против власти, под удар попадала и церковь.

В частности, президент напомнил о событиях после революции 1917 года, когда церковь подверглась гонениям, поскольку воспринималась как часть прежней государственной системы.

По оценке Путина, отсутствие такой зависимости в современной России идет на пользу и государству, и религиозным институтам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.