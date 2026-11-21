Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Тогда никто и не думал, что эта песня станет хитом.

Солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал, что песня, ставшая визитной карточкой группы, изначально задумывалась как проходной номер для фестиваля в Турции. Своими воспоминаниями артист поделился с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «На-На».

«„Фаина» изначально задумывалась как проходная песня: она писалась для фестиваля в Турции, где проходили дни российской культуры. И взяли даже турецкую фразу — чтобы турки могли тоже петь. В общем-то, и все. И как бы никто и не думал, что она станет хитом», — признался солист.

По его словам, в композицию специально добавили турецко-звучащую строчку, чтобы ее могли подпевать и зарубежные зрители. Однако именно она сделала «Фаину» мгновенно узнаваемой — и вместо разового номера для фестиваля песня превратилась в один из главных хитов коллектива.

«На-На» — советская и российская поп-группа, основанная в 1989 году продюсером Бари Алибасовым. Коллектив быстро стал одним из самых ярких и коммерчески успешных проектов отечественной эстрады 1990-х годов. Сегодня в группе три солиста: Владимир Политов (вокал, гитара), Вячеслав Жеребкин (вокал, бас-гитара) и Михаил Игонин (вокал).

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