Путин: побеждает не тот, у кого быстрее ракеты, а тот, кто быстрее мыслит

Фото, видео: Пресс-служба президента России; 5-tv.ru

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По словам главы государства, военные специалисты отмечают невероятную скорость изменений в военно-технической сфере — и побеждает тот, кто быстрее мыслит.

Президент России Владимир Путин в интервью сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице, записанном для проекта «Наше крещение. Предстоятель», заявил, что сегодня решает даже не скорость ракет, а скорость мышления.

«Сегодня очень важным, принципиальным является даже не скорость ракет, а скорость мысли», — сказал глава государства в беседе, опубликованной на сайте Кремля.

По его словам, военные специалисты говорят: если раньше важны были технические составляющие современного вооружения, то сегодня решают математические знания — скорость изменений в военно-технической сфере невероятна. Побеждает тот, кто лучше мыслит и быстрее реагирует на события и вызовы.

Вопрос режиссера касался формулы победы: Кустурица напомнил мысль Николая Трубецкого о том, что «кодом победы» над Россией когда-то была скорость монгольской лошади, и спросил, что важнее в нынешней войне — скорость ракет или духовная сила народа и языка. Путин ответил, что крепость духа при этом никто не отменял: духовная основа — это само собой разумеющееся.

В той же беседе президент вспомнил ироничное высказывание Александра II об управлении Россией. По словам Путина, император считал, что руководить страной совсем несложно, но абсолютно бесполезно.

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