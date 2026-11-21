Фото, видео: Пресс-служба президента России; 5-tv.ru

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По словам главы государства, политика государства и Русской православной церкви направлена на сохранение человека и его духовности.

Президент России Владимир Путин в интервью сербскому кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель» рассказал, что иностранцы, в том числе из европейских стран, переезжают в Россию, чтобы сохранить традиционные ценности и обеспечить будущее своим детям.

По словам главы государства, главным мотивом для переселенцев становится стремление сохранить семью и право воспитывать детей в рамках традиционных религиозных ценностей.

«У нас на сегодняшний день, например, я знаю, что это не массовый характер носит, но есть случаи переселения к нам людей из других стран, в том числе и из европейских стран. И когда я с этими людьми разговаривал, они говорят, что главным побудительным мотивом, главной причиной переезда в Россию было стремление сохранить их ценности, сохранить семью», — сказал президент в интервью, опубликованном на сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия создает условия для развития всех четырех традиционных религий — православия, ислама, буддизма и иудаизма, — и в этом смысле может стать тем самым «ковчегом», о котором спросил режиссер.

«И в этом смысле, конечно, может быть Россия вот тем самым ковчегом, о котором вы говорите», — заявил президент.

Он подчеркнул, что у этих конфессий общие фундаментальные ценности, а Россия обеспечивает площадку, где люди могут жить на их основе.

Говоря о западных обществах, Путин заметил, что борьба за права меньшинств не является чем-то новым, но сейчас определенные группы ведут себя более агрессивно. При этом Россия, по его словам, никого ни в чем не ограничивает, а политика государства и Русской православной церкви направлена на сохранение человека и его духовности.

Президент также высказал мнение, что отход западных церквей от канонов не укрепляет их позиции в обществе, а, наоборот, снижает влияние христианских идей.

«Мы, кстати говоря, никого ни в чем не ограничиваем», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров указывал на отход Запада от собственных культурных и исторических корней. По его мнению, это затрагивает не только повседневную жизнь, но и искусство, литературу и культуру, заставляя многих людей, в том числе на Западе, задумываться о том, в каких условиях они хотят жить и воспитывать детей.

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