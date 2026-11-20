Фото: www.globallookpress.com/J.L. Sousa/Register

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Дети обвиняемого подтвердили, что отец знал о смертельной опасности этого вещества для матери.

Полиция Вашингтона обвинила 43-летнего Джеймса Лоуренса Джейкобсона в том, что во время ссоры он умышленно подверг свою жену, страдающую целиакией, воздействию глютена — женщина потеряла сознание из-за отека языка.

Как сообщает New York Post со ссылкой на судебные документы, инцидент произошел в Ванкувере. Джейкобсон положил пакет с буррито рядом с безглютеновым хлебом, который жена только что испекла. Когда она попросила убрать пакет, предупредив, что у нее может начаться анафилактический шок, мужчина пришел в ярость и с силой швырнул буррито рядом с хлебом — глютеновая пыль осела на выпечке. Затем он развернул буррито, потрогал руками пшеничную тортилью, поставил ее в микроволновку и, когда ссора продолжилась, вытер испачканные глютеном руки о лицо жены. У женщины распух язык, и она упала на пол.

Дети пары рассказали полиции, что отец знал о тяжелой аллергии матери и о том, насколько плохо ей может стать. Джейкобсону предъявлено обвинение в отравлении — помещении вредного вещества в пищу или напиток. Пока что он отпущен под залог, в скором времени состоится слушание по его делу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.