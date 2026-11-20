Фото, видео: Пресс-служба президента России; 5-tv.ru

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Президент рассказал, что столица стала духовным хранителем христианских святынь после переноса веры на российскую почву.

Президент России Владимир Путин 20 ноября объяснил, что означает выражение «Москва — третий Рим». По его словам, российская столица стала духовным хранителем христианских святынь и наследия после переноса христианства на российскую почву. Об этом глава государства сказал в интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице для проекта «Наше крещение. Предстоятель», опубликованном на сайте Кремля.

«Москва — Третий Рим, Четвертому не бывать». О чем речь? О том, что христианство зародилось в Риме Древнем, потом Рим пал, и христианство переместилось в восточную часть Римской империи на Византию. <…> Потом пала и Византия, но к этому моменту христианство уже было перенесено на русскую, на российскую почву, в Москву», — сказал Путин.

По его словам, Москва стала продолжательницей этой веры и традиций, а значит — духовным хранителем святынь и наследия.

Почему люди переезжают в Россию

Глава государства отметил, что нередки случаи переселения в Россию людей из других стран, в том числе из европейских. По его словам, главным мотивом для них является стремление сохранить семью и обеспечить будущее детям, которые должны расти в рамках традиционных религиозных ценностей.

«Россия, создавая условия для того, чтобы развивались эти традиционные ценности, как бы обеспечивает площадку, где люди могут жить на основе этих ценностей. И в этом смысле, конечно, может быть Россия тем самым ковчегом», — заключил президент.

О Крещении Руси

В этом же интервью Путин заявил, что до Крещения Руси в 988 году не существовало единого русского государства и русского народа как отдельного этноса. По его словам, несмотря на наличие княжеской власти, общего языка и экономических связей, именно единая религия стала важнейшим фактором формирования государственности.

Путин поздравил патриарха Кирилла

В этот же день президент встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю его 80-летия. Глава государства поздравил предстоятеля Русской православной церкви с юбилеем и поблагодарил за многолетнее служение стране и ее гражданам. Кадры встречи Кремль опубликовал в мессенджере МАКС.

«Поздравляю вас с юбилеем. <…> Я очень рад поздравить вас с наградами, но дело не в наградах. Дело в вашем служении Отечеству, нашим людям и государству», — подчеркнул Путин.

Во время встречи российский лидер по традиции подарил патриарху букет белых роз. Кроме того, президент вручил предстоятелю икону «Двунадесятые праздники», изготовленную уральскими мастерами.

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