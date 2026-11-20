Фото, видео: legion-media/PhotoXPress.ru; 5-tv.ru

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Герберт первым начал играть регги в России, масштабировал жанр и сделал его известным.

Дочь Герберта Моралеса Мила заявила 5-tv.ru, что ее отец, основатель Jah Division, был лидером и родоначальником регги-музыки в России — он первым начал играть ее в стране, масштабировал и сделал известной.

По словам Милы, это был очень смелый шаг — в холодной стране играть такую солнечную и теплую музыку.

«Это очень смелый шаг на самом деле — в нашей холодной стране играть такую солнечную, такую теплую музыку. Он легенда, он начал этот путь и открыл для России регги-музыку в целом», — подчеркнула она.

О смерти музыканта стало известно 20 ноября: Герберт Моралес умер на 65-м году жизни.

В конце 1980-х Моралес основал Jah Division — одну из первых в России групп, игравших регги. Лидер COMEDOZ Павел Воробьев отметил, что Моралес внес огромный вклад в русскоязычное регги, так как стоял у самых истоков появления этого стиля в России. Воробьев признался, что лично знаком с Моралесом не был, однако его творчество стало для него источником вдохновения.

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