Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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В разговоре с кинорежиссером Эмиром Кустурицей президент также привел слова фельдмаршала Бурхарда Миниха о божественном покровительстве страны.

Президент РФ Владимир Путин привел высказывание императора Александра II о том, что управлять Россией несложно, но бесполезно. К этой цитате он обратился в интервью кинорежиссеру Эмиру Кустурице, записанном для документального проекта «Наше крещение. Предстоятель» и опубликованном на сайте Кремля.

«Император Александр II, по-моему, уже почти через 100 лет, в XIX веке, отвечая на вопрос, сложно ли управлять Россией — она такая огромная, разнообразная, как вы ей управляете? — ответил: «Россией управлять совсем несложно, только абсолютно бесполезно», — рассказал российский лидер.

Путин отметил, что за более чем тысячу лет российской истории о стране было сказано и написано немало. По его словам, среди этих оценок встречаются как поверхностные и ироничные суждения, так и глубокие размышления.

Кроме того, президент вспомнил фразу, которую приписывают фельдмаршалу XVIII века Бурхарду Миниху. В ней говорится, что Россией напрямую управляет Бог, поскольку иначе было бы трудно объяснить само существование страны.

Документальный фильм Эмира Кустурицы «Наше крещение. Предстоятель» посвящен истории русского православия, его значению для общества и духовным вызовам современности. Картина приурочена к 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Для создания фильма международная съемочная группа провела работу в нескольких странах. Авторы записали интервью с патриархом Кириллом, патриархом Антиохийским Иоанном и патриархом Сербским Порфирием. В проекте также приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, народный артист РСФСР Никита Михалков и другие известные общественные и культурные деятели.

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