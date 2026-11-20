Фото: www.globallookpress.com/Domenico Cippitelli

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Актриса составила рейтинг коллег.

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс в эфире шоу Watch What Happens Live расставила по местам партнеров по экранным поцелуям. Неожиданный рейтинг она составила в игре Plead the Fifth, отвечая на вопрос ведущего Энди Коэна. В список вошли Лиам Хемсворт, Брэдли Купер, Джош Хатчерсон, Тимоти Шаламе и Крис Пратт.

Поначалу Лоуренс отшутилась, заметив, что все коллеги были великолепны. Но от выбора уклоняться не стала. Первое место она отдала Джошу Хатчерсону, с которым снималась в «Голодных играх». Актер находился рядом в студии и лично услышал приятную оценку.

Следом расположился еще один участник франшизы — Лиам Хемсворт, исполнивший роль Гейла. Третью строчку занял Брэдли Купер, с которым Лоуренс работала в нескольких картинах, включая «Мой парень — псих». На четвертом месте оказался Тимоти Шаламе, ее партнер по комедии «Не смотрите наверх». А замкнул пятерку Крис Пратт, сыгравший с актрисой в мелодраме «Пассажиры» 2016 года.

Почему с Праттом было неловко

Любопытно, что съемки интимных сцен с Праттом и прежде вызывали у Лоуренс непростые чувства. Еще в 2015 году актриса рассказывала The Hollywood Reporter, что впервые столкнулась с подобным опытом именно на площадке «Пассажиров». Она сильно нервничала, а дополнительное чувство неловкости возникало из-за того, что ее экранный партнер тогда был женат.

По словам Лоуренс, после съемок она даже позвонила матери, чтобы убедиться, что не сделала ничего предосудительного. При этом актриса подчеркивала, что коллеги вели себя профессионально и никто не совершил ничего неправильного. Нынешний рейтинг она составила в игровой атмосфере, не объясняя, почему Пратт оказался последним.

Кто такая Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс — одна из самых известных голливудских актрис своего поколения. Она родилась в 1990 году в Луисвилле, штат Кентукки. Карьеру начала в подростковом возрасте, снимаясь в телесериалах, а широкую известность ей принесла роль Китнисс Эвердин в франшизе «Голодные игры».

За роль в фильме «Мой парень — псих» Лоуренс получила премию «Оскар» в категории «Лучшая женская роль». Она также известна по картинам «Зимняя кость», «Афера по-американски», «Мама!», «Красный воробей» и «Не смотрите наверх». Актриса не раз попадала в рейтинги самых высокооплачиваемых актрис мира.

В последние годы Лоуренс больше времени уделяет семье. Она замужем за галеристом Куком Марони, у пары двое детей. Актриса продолжает сниматься, но выбирает проекты более избирательно.

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