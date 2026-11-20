Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Глава государства посоветовал всем обратить внимание на жизнь за городом.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал жителей страны брать пример с россиян, которые активно покупают деревенские дома в республике. Об этом он заявил во время встречи с работниками предприятия по переработке масличных культур в Сморгони Гродненской области. Его слова приводит пресс-служба президента.

«Россияне молодцы. Они батьку услышали. И наплыв большой. Уже за Минск сюда к вам приближаются. Они скупают все эти домики маленькие. И это не бедные люди прежде всего. Они строят там нормальный дом. И в большинстве случаев они с детьми бывают там», — сказал Лукашенко.

Президент посоветовал белорусам также задуматься о покупке сельского жилья и не продавать уже имеющиеся дома. Тем, у кого такой недвижимости нет, он предложил обратить внимание на заброшенные участки, которые государство готово передавать за небольшие деньги.

«Купить домик, который ничейный уже. У нас таких хватает — за копейки передаем людям. И там потихоньку развивать свое гнездо, чтобы детям было куда приехать», — отметил глава государства.

Лукашенко также объяснил, почему важно сохранять деревенские дома. По его мнению, это возможность собираться всей семьей, отдыхать на природе и проводить время с детьми.

Президент подчеркнул, что россиян и переселенцев с Украины в Белоруссии считают своими. Он призвал относиться ко всем приезжим по-человечески.

На фоне сложной международной обстановки Александр Лукашенко ранее заявлял о готовности Белоруссии поддерживать Россию и развивать сотрудничество с ее регионами.

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