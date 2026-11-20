Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Москва пообещала ответить на решение Копенгагена, который потребовал от российского дипломата покинуть страну в течение семи дней.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала решение датских властей выслать российского военного атташе, заявив, что поводом для такого шага послужила недостоверная информация. Об этом дипломат сообщила в беседе с 5-tv.ru.

«Поражает уровень фейка, который был использован в качестве предлога для высылки», — подчеркнула Захарова.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заверила, что действия Копенгагена не останутся без ответа.

«Москва даст соответствующий ответ», — заявила она.

Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен объявил о признании российского военного атташе персоной нон грата. По его словам, дипломат обязан покинуть территорию королевства в течение семи дней.

О принятом решении датская сторона уведомила посла России, которого вызвали в Министерство иностранных дел Дании.

«Мы только что провели встречу с послом России в министерстве иностранных дел и сообщили ему о решении правительства об объявлении российского военного атташе персоной нон грата и его высылке из Дании», — приводит слова Расмуссена телеканал TV2

На фоне решения Дании выслать российского военного атташе в МИД РФ также раскритиковали ограничения Норвегии в отношении российских и белорусских спортсменов. В ведомстве назвали запрет на въезд атлетов, в том числе выступающих под нейтральным флагом, «вопиющей дискриминацией» по национальному признаку.

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