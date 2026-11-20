Фото: legion-media/PhotoXPress.ru

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Музыкант Павел Воробьев признался, что сам вдохновлялся творчеством основателя группы Jah Division.

Основатель и лидер группы Jah Division Герберт Моралес внес огромный вклад в развитие русскоязычного регги. Об этом 5-tv.ru рассказал лидер группы COMEDOZ Павел Воробьев.

«Гера сделал огромный вклад в регги-музыку, в русскоязычное регги, так как он стоял у самых истоков, у самого начала появления этого стиля в России», — подчеркнул музыкант.

По словам Воробьева, лично с Моралесом он знаком не был, однако его творчество стало для него источником вдохновения.

Герберт Моралес умер 20 ноября в возрасте 64 лет. О его смерти сообщила дочь Мила в социальных сетях. Она назвала отца человеком-эпохой.

Герберт Моралес родился 22 ноября 1961 года в Москве. В конце 1980-х годов он увлекся регги и основал группу Jah Division, которая стала одной из первых в России, исполнявших музыку в этом жанре.

В последние годы музыкант жил в Израиле. Там же состоятся его похороны 22 ноября — в день, когда ему должно было исполниться 65 лет.

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