Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Савостьянов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Президент лично поздравил предстоятеля Русской православной церкви с 80-летним юбилеем.

Президент России Владимир Путин встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом по случаю его 80-летия. Глава государства поздравил предстоятеля Русской православной церкви с юбилеем и поблагодарил за многолетнее служение стране и ее гражданам. Кадры встречи Кремль опубликовал в мессенджере МАКС.

«Поздравляю вас с юбилеем. <…> Я очень рад поздравить вас с наградами, но дело не в наградах. Дело в вашем служении Отечеству, нашим людям и государству», — подчеркнул Путин.

Во время встречи российский лидер по традиции подарил патриарху букет белых роз.

Кроме того, президент вручил предстоятелю Русской православной церкви икону «Двунадесятые праздники», изготовленную уральскими мастерами.

В этот же день Путин позвонил предстоятелю Русской православной церкви из Душанбе и присудил ему государственную премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Читайте также Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу исполнилось 80 лет

Патриарх Кирилл прошел путь от школьника из семьи священнослужителей до главы Русской православной церкви. Его детство пришлось на период гонений на веру. Позднее он возглавил Духовную академию, почти 20 лет занимался внешними церковными связями и участвовал в восстановлении отношений с Русской православной церковью за рубежом.

Одним из знаковых событий его служения стала историческая встреча с Папой Римским в Гаване в 2016 году. В 2020 году, во время пандемии, патриарх призвал верующих временно воздержаться от посещения храмов, признавшись, что это решение далось ему особенно тяжело.

В последние годы предстоятель РПЦ также уделяет внимание положению православных верующих на Украине и служению священников в зоне специальной военной операции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.