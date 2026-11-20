Фото: 5-tv.ru

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Сваха объяснила, почему не стоит торопиться с выводами о щедрости мужчины и в какой ситуации женщине лучше самостоятельно оплатить свой заказ.

Сваха и телеведущая Роза Сябитова рассказала, в каких случаях женщинам стоит самостоятельно оплачивать свой заказ на первом свидании. Своими рекомендациями она поделилась в беседе с НСН.

Почему на первом свидании лучше ограничиться чашкой кофе

По мнению Сябитовой, первая встреча мужчины и женщины больше напоминает собеседование, чем начало серьезных отношений. За короткое время можно понять, подходит ли человек для дальнейшего общения, но делать окончательные выводы о его характере и привычках по одному вечеру не стоит.

Телеведущая посоветовала девушкам не заказывать на первом свидании полноценный ужин. По ее мнению, лучше ограничиться чаем, кофе или десертом. Если в процессе встречи становится понятно, что продолжения не будет, женщина может спокойно оплатить собственный заказ.

«Это вас ни к чему не обязывает, оплатили свой чай-кофе-десертик, и вам даже не грозит, если мужчина не захочет оплатить ваш счет. Это, по сути, безопасность девушки», — объяснила сваха.

При этом Сябитова подчеркнула, что речь не идет о необходимости всегда платить за себя. Вопрос финансовой ответственности, по ее мнению, становится актуальным уже тогда, когда люди начинают строить отношения и лучше узнают друг друга.

Мужчинам телеведущая также дала совет: если они понимают, что девушка не заинтересована в продолжении знакомства, не стоит пытаться произвести на нее впечатление дорогим ужином. Особенно если очевидно, что встреча не складывается.

Почему не стоит сразу обвинять мужчину в жадности

Сябитова призвала не делать поспешных выводов о человеке, исходя из того, кто оплатил счет в ресторане. Если мужчина не готов оплачивать дорогой ужин малознакомой женщине, это еще не повод называть его жадным.

По словам свахи, гораздо показательнее будет поведение человека на следующих встречах. Если одна и та же ситуация повторяется, это уже может говорить об определенных привычках и взглядах на отношения.

«Не стоит углубляться и навешивать ярлыки на мужчину, что он жадный, если он не хочет платить за дорогой ужин. И не стоит сразу навешивать ярлык на женщину, что она „тарелочница“», — отметила телеведущая.

Она также посоветовала не пытаться угадывать намерения потенциального партнера, а обсуждать их напрямую. Важно выяснить, чего человек ждет от отношений, какие у него планы и как он представляет распределение финансовых обязанностей в паре.

Сябитова напомнила, что на первой встрече люди еще практически ничего не знают друг о друге. Поэтому ожидать от незнакомого человека полного соответствия собственным представлениям о поведении мужчины или женщины не совсем разумно.

Что показал опрос россиян об оплате свиданий

Вопрос о том, кто должен платить на первом свидании, остается предметом споров. Согласно опросу SuperJob и «Коммерсанта», немного более половины россиян считают, что счет должен оплачивать мужчина.

При этом часть участников исследования придерживается других взглядов. За раздельную оплату выступили 13% мужчин и 15% женщин. Еще 11% мужчин и 15% женщин считают, что расходы должен брать на себя тот, кто пригласил на встречу.

Таким образом, единого мнения по этому вопросу нет. Сябитова же считает, что гораздо важнее не следовать чужим правилам, а заранее обсуждать ожидания и смотреть на поступки человека.

По ее мнению, первое свидание не должно превращаться в проверку финансовых возможностей или повод для взаимных претензий. А вот повторение неприятной ситуации при следующей встрече уже может стать причиной задуматься, стоит ли продолжать знакомство.

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