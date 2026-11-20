Шахматного тренера из Петербурга арестовали до 18 января 2027 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мужчину обвиняют в развратных действиях в отношении мальчиков от 10 до 15 лет. Свою вину он признал частично, сообщает 5-tv.ru.

Детского тренера по шахматам из Санкт-Петербурга, которого подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, отправили под стражу. Мужчина останется в следственном изоляторе до 18 января 2027 года и встретит там Новый год. Об этом сообщает 5-tv.ru.

По информации 5-tv.ru, подозреваемый частично признал свою вину. Решение об избрании меры пресечения означает, что ближайшие праздничные дни он проведет под арестом.

О задержании педагога стало известно 19 ноября. По предварительным данным, мужчину подозревают в развратных действиях в отношении мальчиков в возрасте от 10 до 15 лет. Предполагаемые преступления могли происходить в шахматном клубе, где работал тренер, а также во время региональных и зарубежных турниров.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проверяется информация о возможных эпизодах противоправных действий и выясняются другие детали дела.

До завершения расследования вина мужчины не установлена.

Похожие дела расследуются и за рубежом. Так, в США задержали 40-летнего Кайла Бреннана — сына бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана. По данным Daily Mail, в его телефоне обнаружили 88 изображений сексуального характера с участием несовершеннолетних. Мужчину обвинили в перевозке материалов с сексуальным насилием над детьми. Ожидается, что он предстанет перед судом Восточного округа Вирджинии.

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