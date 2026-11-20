Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Родители погибшего спортсмена добиваются включения и этой суммы в наследство.

На банковском счете певицы Анны Седоковой на момент смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы, находилось 63 миллиона рублей. Эти деньги могут войти в список имущества, которое предстоит разделить. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.

«Мы получили ответ из банка о том, что на дату смерти Яниса у Седоковой на расчетном счете было 63 млн рублей, которые подлежат разделу помимо недвижимого имущества. Но не все банковские счета пришли, не все ответы, сколько денег у нее было на дату подачи заявлений о расторжении брака и на дату смерти Тиммы», — рассказала Гаврилова.

Сейчас семья баскетболиста пытается выяснить, какое еще имущество может считаться совместно нажитым и подлежать разделу.

«Мы сейчас устанавливаем объем преимущественно той массы, которую будем делить с Анной Седоковой и по которой будем взыскивать деньги», — добавила Гаврилова.

Еще один адвокат семьи, Владислав Станцель, сообщил, что суд пока не получил все необходимые документы. В частности, ожидаются сведения о договорах на покупку недвижимости в строящихся домах, которые могли заключать Тимма и Седокова.

Кроме того, сторона семьи баскетболиста запросила информацию о банковских счетах и документы на недвижимость, приобретенную во время брака. Часть материалов уже поступила в суд, но из-за технической ошибки открыть их не удалось. Поэтому Останкинский районный суд Москвы повторно направит запросы в несколько банков и Роскадастр.

Янис Тимма умер 17 декабря 2024 года. После его смерти между родственниками спортсмена и Анной Седоковой начался спор о разделе имущества. Семья баскетболиста хочет включить совместные активы в наследство. При этом сторона певицы утверждает, что все имущественные вопросы были решены еще во время развода.

Фото и видео: globallookpress.com/Belkin Alexey; 5-tv.ru

«При расторжении брака никаких имущественных претензий мы друг другу не выдвигаем. А когда возникло наследственное дело, сторона сейчас пользуется такими правами и пытается оспорить волеизъявление одной из сторон», — заявила адвокат Седоковой Татьяна Стукалова.

Однако родственники Тиммы сомневаются в подлинности брачного договора. Ранее Стукалова утверждала, что документ подписали оба супруга и заверил нотариус в штате Флорида.

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