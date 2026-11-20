Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Регенеративная медицина еще недавно казалась фантастикой: она изучает возможность выращивать новые клетки.

В Москве сегодня встретились те, кто пытается приблизить медицину будущего — ученые, врачи и специалисты в области клеточных и генных технологий. На Национальном конгрессе по регенеративной медицине они обсуждают, как научиться восстанавливать то, что раньше считалось почти необратимо поврежденным — ткани и органы. Это может открыть новые возможности в лечении сложных заболеваний и тяжелых травм. Какие технологии уже работают — узнал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

Регенеративная медицина еще недавно казалась чем-то из области фантастики. Ну только представьте, можно выращивать клетки — живые органы или их части. Это новая отрасль науки, где пока делают только первые шаги.

В МГУ рядом — те, кто занимаются фундаментальной наукой, и практики — ведущие хирурги. Знаменитый трансплантолог Готье объясняет, насколько важна та самая регенеративная медицина.

«Это возможность построения каких-то организменных структур, там, органов, тканей из собственных тканей. Процесс интересный, процесс перспективный, и во многих учреждениях, лабораториях, во многих странах на экспериментальном уровне уже достигнут ряд успехов», — сказал директор НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, академик РАН Сергей Готье.

Первую регенеративную операцию провели в Сеченовке в 2018-м — нарастили пациенту часть кожи из его же клеток.

Тут клеточная и генная инженерия идет рука об руку с терапией — сейчас редкие орфанные заболевания диагностируют уже в первые дни жизни.

«В Российской Федерации неонатальные скрины проводятся на 36 заболеваний. Это большое достижение, мы уступаем, наверное, только Соединенным Штатам Америки здесь, и то не в каждом штате, в среднем это 40 заболеваний», — сказала директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ эндокринологии имени академика И. И. Дедова» Минздрава РФ Мария Воронцова.

За последние восемь лет научились многому: выращивать клетки хрящей, челюстей, барабанных перепонок и даже нервов — выходит, они все-таки восстанавливаются.

«Пытаемся прийти к тому, чтобы в лаборатории уметь выращивать определенные фрагменты нервной ткани пациента, чтобы замещать ему утраченные какие-то в результате инсульта или травмы, соответственно, участки мозга, ну и, соответственно, функцию», — сказал директор Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства Всеволод Белоусов.

Прямо сейчас идут важнейшие эксперименты — биоинженеры тестируют генетические вакцины, которые будут бороться с неизлечимыми ныне болезнью Паркинсона, эпилепсией, предотвращать риск смерти от инсульта.

«Сможем предотвратить прогрессирование этого заболевания и ухудшение состояния пациентов, и привести к скорейшей реабилитации таких пациентов, и уменьшить тяжесть повреждения и степень инвалидизации при инсультах», — сказал заведующий лабораторией постгеномных технологий в медицине МНОИ МГУ Максим Карагяур.

Этому новому направлению медицины государство уделяет особое внимание — один только фонд РФПИ за восемь лет выделил на исследования и закупку научной аппаратуры более двух триллионов рублей. А со следующего года для ученых вводят кешбэк на клинические испытания. Чтобы новые разработки скорее оказывались в госпиталях.

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