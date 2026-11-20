Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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На это повлияли конкуренция между торговыми сетями и стремление сохранить покупательский спрос.

В российских магазинах снизились цены на некоторые продукты. Об этом в беседе с URA.RU рассказал профессор Финансового университета при Правительстве РФ Константин Лебедев.

По словам эксперта, в начале ноября 2026 года Росстат зафиксировал недельное снижение цен на 0,04%. При этом одни продукты стали дешевле, а другие немного подорожали.

«Яблоки за первую неделю ноября подешевели на 1%, лук — на 0,04%. Капуста и картофель прибавили 0,7% и 0,5% соответственно. Однако динамика остается сдержанной и соответствует обычным для этого периода колебаниям», — рассказал Лебедев.

По словам специалиста, цены на мясную продукцию также меняются незначительно. Производители постепенно приспосабливаются к расходам на корма, электричество и доставку товаров.

При этом важную роль играют и сами магазины. В сентябре и октябре крупные торговые сети снизили минимальные цены на социально значимые продукты на 1,6% по сравнению с прошлым годом.

Лебедев объяснил, что магазинам приходится учитывать интересы покупателей и стараться не повышать цены слишком сильно. Этому помогает конкуренция между торговыми сетями.

Эксперт также отметил, что рост расходов производителей удается частично компенсировать за счет более выгодной доставки и политики магазинов. Это помогает сохранять доступные цены на основные продукты.

Как сообщили в аналитическом центре Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли, в октябре 2026 года сильнее всего в крупных российских торговых сетях подешевели свинина, рис и сливочное масло. За год цены на них снизились на 20%, 18% и 17% соответственно.

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