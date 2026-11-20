Фото: www.globallookpress.com/Michaela Begsteiger

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Если прийти в офис с кашлем и соплями, последствия могут быть печальными.

Сотрудникам, которые сознательно приходят на работу больными и подвергают коллег риску заражения, может грозить административное или дисциплинарное наказание. Об этом РИА Новости рассказали в департаменте коммуникаций Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

Как пояснили в организации, ответственность возможна в случаях, когда человек знает о своем заболевании, но все равно выходит на работу, создавая угрозу здоровью окружающих.

«В том случае, если человек знал о своем заболевании, но сознательно пошел на риск, создав угрозу заражения для окружающих, речь может идти о привлечении к административной или дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в ФНПР.

Административное наказание предусмотрено за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований. В частности, граждане обязаны проходить лечение и соблюдать установленный режим, если их заболевание представляет опасность для других людей.

Кроме того, неприятности могут возникнуть и на работе. Если внутренние правила компании обязывают сотрудников предупреждать руководство о болезни или ухудшении самочувствия, нарушение этого требования может обернуться дисциплинарным взысканием.

При этом заботиться о безопасности коллектива должен и сам работодатель. Именно на него возложена обязанность обеспечить безопасные условия труда, в том числе установить необходимые внутренние правила.

Предупреждение прозвучало на фоне роста заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России, о котором ранее сообщил Роспотребнадзор.

Лучше будет взять больничный — к слову, размер выплат по нему в 2027 году будет зависеть от заработка сотрудника за предыдущие два года, а также от его страхового стажа. При расчете пособия учитываются доходы за 2025 и 2026 годы, а максимальная сумма составит около 7860 рублей за один день нетрудоспособности.

При стаже менее пяти лет работник получит 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, а при стаже от восьми лет — 100%. При этом с больничных выплат удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Таким образом, даже во время болезни сотрудник сможет рассчитывать на денежную компенсацию, размер которой определяется его доходами и продолжительностью трудовой деятельности.

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