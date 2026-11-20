Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Выступление участника команды «Утомленные солнцем» сильно впечатлило соперников,.

Появление юмориста Михаила Галустяна на сцене КВН заставило соперников серьезно поволноваться. Об этом рассказал комик и телеведущий Вадим Галыгин в интервью журналистке Лауре Джугелии на YouTube-канале.

По словам Галыгина, перед играми они с товарищем по команде часто приходили на репетиции конкурентов, чтобы посмотреть на их выступления. Однажды они увидели, как готовится команда «Утомленные солнцем». Когда на сцену вышел Галустян, юмористы были поражены его игрой, мимикой и харизмой.

«Мы смотрели просто как будто мультик. И вот он выступает, тишина гробовая, потому что никто не смеется, потому что не могут поверить, что это человек или что это за ИИ-технологии того времени», — вспомнил Галыгин.

Сначала зал молчал, но вскоре зрители не выдержали и начали громко смеяться. Тогда товарищ Галыгина тихо сказал ему, что с таким соперником им придется тяжело.

Сам комик постарался не показывать волнения и ответил, что борьба только начинается.

Но у команды, за которую выступал Галыгин, тоже были свои сильные стороны. Особенно хорошо минчане справлялись с импровизацией и «Разминкой». По словам шоумена, за все годы выступлений в разных лигах он ни разу не проиграл в этом конкурсе.

Встреча двух комиков состоялась в декабре 2001 года в финале Высшей лиги КВН. На сцене сошлись минская сборная БГУ и сочинская команда «Утомленные солнцем». Напряженная игра завершилась победой команды Галыгина с минимальным отрывом — 24,4 балла против 24,1 у соперников.

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