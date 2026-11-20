Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Один из выводов эксперта оказался неожиданным для покупателей.

Выращивание бананов в российских теплицах может оказаться слишком затратным, поэтому отечественная продукция вряд ли сможет конкурировать с импортной. Об этом в беседе с URA.RU рассказал доктор экономических наук Леонид Холод.

По словам эксперта, наладить промышленное производство бананов на юге России технически возможно. При создании необходимых условий эту культуру можно выращивать даже в домашних условиях. Подобный опыт уже существовал в царской России, когда бананы и ананасы культивировали в петербургских оранжереях.

Однако основная сложность заключается не в технологии выращивания, а в высокой себестоимости продукции.

Экономист пояснил, что бананам необходимы постоянная температура и определенный уровень влажности. Поддерживать такие условия непросто даже в субтропическом климате Сочи. В других южных регионах ситуация осложняется заморозками, которые случаются в Краснодарском и Ставропольском краях.

«Поэтому все условия придется создавать искусственным путем — обогрев, освещение, увлажнение. А это стоит больших денег», — отметил Холод.

По его оценке, российские тепличные бананы будут значительно дороже плодов, которые выращивают за рубежом в естественных климатических условиях и затем поставляют в Россию.

Эксперт предположил, что стоимость отечественных бананов может превысить даже цены на тепличные огурцы зимой, поскольку эта культура гораздо требовательнее к температуре и влажности.

При этом решение правительства включить бананы в перечень сельскохозяйственной продукции экономист считает обоснованным. По его словам, если культуру начинают выращивать в стране для продажи, она должна присутствовать в соответствующем списке.

Вместе с тем Холод сомневается, что российские бананы получат широкое распространение. Он допускает, что у них появится собственная категория покупателей, например среди тех, кто предпочитает отечественные продукты или оценит их вкусовые особенности.

Однако составить серьезную конкуренцию поставкам из Эквадора и Вьетнама российским производителям, по мнению специалиста, будет сложно.

Дополнительным риском остается возможное снижение урожайности. Даже небольшие ошибки в соблюдении условий выращивания способны привести к сокращению объемов производства и дальнейшему увеличению себестоимости.

Российские бананы

В июле 2025 года правительство России включило бананы в перечень сельскохозяйственной продукции, которую могут производить и перерабатывать отечественные аграрии, научные и образовательные организации.

В том же году губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о планах получить первый урожай местных бананов в 2027 году. Кроме того, в октябре 2025 года министр сельского хозяйства России Оксана Лут на форуме «Биопром» рассказала о начале строительства первой в стране теплицы для выращивания бананов.

Помимо Ставропольского края, эксперимент по выращиванию этой культуры также проводится в Сочи.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.