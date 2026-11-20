Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Размышляя о национальном характере, президент процитировал писателя Федора Достоевского.

Президент России Владимир Путин назвал одну из главных особенностей русской цивилизации — способность человека понимать других людей и находить с ними общий язык. Об этом он заявил в интервью режиссеру Эмиру Кустурице.

«Очень хорошо о русском человеке сказал Достоевский. Он сказал, что русский человек легко взаимодействует с другими, живет с другими и вживается в другое. И вообще у русского человека есть очень сильный инстинкт общечеловечности. Это, в том числе, и отличает русскую цивилизацию», — отметил российский лидер.

Беседа с Кустурицей состоялась в рамках работы над документальным фильмом «Наше крещение. Предстоятель». Картина посвящена 80-летию патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ней рассказывается об истории русского православия, его роли в жизни общества и современных духовных вызовах.

Для создания фильма международная съемочная группа работала в нескольких странах. Авторы проекта записали интервью не только с патриархом Кириллом, но и с патриархом Антиохийским Иоанном и патриархом Сербским Порфирием.

Среди участников картины также губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, народный артист РСФСР Никита Михалков и другие известные деятели.

Показ документального фильма «Наше крещение. Предстоятель» запланирован на Первом канале. Зрители смогут увидеть картину в 18:40.

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